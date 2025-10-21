La EETP N° 380 abrió las inscripciones para ingresantes 2026

La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresantes ciclo 2026, desde el 13 de octubre.

Las familias interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

Solicitud de inscripción completa y firmada

Fotocopia del DNI del alumno y de los padres o tutores

Certificado de alumno regular de 7° grado

Libreta de 7° grado

Fotocopia del carnet de vacunación

Certificado médico y certificado bucodental

Autorización para Educación Física

Constancia de CUIT

Cuaderno color (consultar según año a ingresar)

Foto carnet 4×4

Dos contactos telefónicos alternativos

Carpeta marrón para legajo

Para más información o consultas, las familias pueden comunicarse al 3406-15512915.

La institución invita a todos los estudiantes que finalizan la escuela primaria a sumarse a esta propuesta educativa que combina formación técnica y académica, abriendo nuevas oportunidades para el futuro.