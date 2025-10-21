La EETP N° 380 abrió las inscripciones para ingresantes 2026

Locales

La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresantes ciclo 2026, desde el 13 de octubre.

Las familias interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

  • Solicitud de inscripción completa y firmada
  • Fotocopia del DNI del alumno y de los padres o tutores
  • Certificado de alumno regular de 7° grado
  • Libreta de 7° grado
  • Fotocopia del carnet de vacunación
  • Certificado médico y certificado bucodental
  • Autorización para Educación Física
  • Constancia de CUIT
  • Cuaderno color (consultar según año a ingresar)
  • Foto carnet 4×4
  • Dos contactos telefónicos alternativos
  • Carpeta marrón para legajo

Para más información o consultas, las familias pueden comunicarse al 3406-15512915.
La institución invita a todos los estudiantes que finalizan la escuela primaria a sumarse a esta propuesta educativa que combina formación técnica y académica, abriendo nuevas oportunidades para el futuro.

