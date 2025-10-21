La EETP N° 380 abrió las inscripciones para ingresantes 2026

La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresantes ciclo 2026, desde el 13 de octubre.
Las familias interesadas deberán presentar la siguiente documentación:
- Solicitud de inscripción completa y firmada
- Fotocopia del DNI del alumno y de los padres o tutores
- Certificado de alumno regular de 7° grado
- Libreta de 7° grado
- Fotocopia del carnet de vacunación
- Certificado médico y certificado bucodental
- Autorización para Educación Física
- Constancia de CUIT
- Cuaderno color (consultar según año a ingresar)
- Foto carnet 4×4
- Dos contactos telefónicos alternativos
- Carpeta marrón para legajo
Para más información o consultas, las familias pueden comunicarse al 3406-15512915.
La institución invita a todos los estudiantes que finalizan la escuela primaria a sumarse a esta propuesta educativa que combina formación técnica y académica, abriendo nuevas oportunidades para el futuro.