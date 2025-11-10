La Escuela de Cadetes “Semillero de Fuego” participó del Encuentro Regional en San Genaro

Durante el fin de semana, la ciudad de San Genaro fue sede del Encuentro Regional de Cadetes, una jornada que reunió a jóvenes representantes de distintas instituciones bomberiles de la región.

La Escuela de Cadetes “Semillero de Fuego” participó activamente del evento, representando con orgullo a nuestro cuartel y compartiendo experiencias con pares de otras localidades.

A lo largo del encuentro se desarrollaron diversas actividades bomberiles y recreativas, destinadas a fortalecer el trabajo en equipo, la camaradería y el espíritu de servicio que caracteriza a los futuros bomberos.

Como cierre, se llevó a cabo el tradicional fogón, donde todos los presentes realizaron sus pedidos al fuego, confiando en que este se encargará de hacerlos realidad.

Desde nuestro cuartel agradecemos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Genaro por el cálido recibimiento, la excelente organización y por seguir fomentando espacios de encuentro y aprendizaje entre las nuevas generaciones bomberiles.