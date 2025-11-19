La Escuela Fiscal 398 “Domingo F. Sarmiento” celebrará la Fiesta de la Tradición

En la mañana de Radio María Juana, tuvimos el placer de charlar con la directora de la Escuela Fiscal 398 “Domingo F. Sarmiento”, quien nos compartió todos los detalles sobre la Fiesta de la Tradición organizada por la institución educativa. Este evento tan esperado se llevará a cabo este jueves a partir de las 19:45 horas en el SUM de la escuela, bajo el lema “Nuestras raíces nos unen, nuestras tradiciones nos fortalecen”.

La fiesta será una celebración del patrimonio cultural y las costumbres locales, en la que los alumnos se caracterizarán de paisanos, vistiéndose con trajes tradicionales, y estarán acompañados por sus familiares. Una de las principales atracciones de la noche será el recorrido por la muestra pedagógica que se desarrollará en las aulas y la escuela taller 90, donde se podrán ver los trabajos y proyectos realizados por los estudiantes.

Además, el evento contará con una peña folclórica, donde se podrán disfrutar de danzas tradicionales como carnavalitos, chamamé, gatos y chacarera, entre otras, que pondrán en valor el rico repertorio de nuestra música popular. Este será un momento ideal para disfrutar de las tradiciones de nuestra tierra y compartir con la comunidad.

Para que todos puedan disfrutar aún más de la jornada, habrá un servicio de buffet con comidas y bebidas para todos los asistentes.

Esta fiesta se presenta como una oportunidad única para que los alumnos, sus familias y la comunidad en general se reúnan, celebren sus raíces y fortalezcan los lazos culturales que nos unen.