La Escuela Fiscal N° 398 celebró una jornada literaria junto al escritor Alfredo Castelli

Bajo el lema “Un cuento no cambia el mundo, pero puede encender la chispa en quien sí lo hará”, la Escuela Fiscal N° 398 llevó adelante una emotiva jornada en el marco de su proyecto literario “Leer vale la pena”.

En esta oportunidad, la institución recibió la visita de Alfredo Castelli, escritor y narrador oral de nuestra localidad, quien compartió con estudiantes y docentes una experiencia enriquecedora llena de cuentos, música y emociones.

La propuesta buscó despertar la imaginación, acercar a los chicos al mundo de la literatura y reafirmar la importancia de la lectura como herramienta de aprendizaje, creatividad y crecimiento personal. Una actividad que dejó huellas y que sigue fortaleciendo el vínculo de la escuela con la cultura y la comunidad.

