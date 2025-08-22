La Escuela N° 398 “Domingo Faustino Sarmiento” realizó una charla para familias sobre La Generación Ansiosa

En la Escuela N° 398 “Domingo Faustino Sarmiento” de María Juana se llevó a cabo una enriquecedora charla destinada a las familias, centrada en la temática de La Generación Ansiosa.

La actividad contó con la participación del Equipo Local de Niñez, Adolescencia y Familia de la Comuna de María Juana, que propuso un espacio de reflexión y diálogo. Como disparador se utilizó un resumen del libro “La Generación Ansiosa” del escritor Jonathan Haidt, que aborda los desafíos que atraviesan niños, niñas y adolescentes en la actualidad.

Desde la institución y el equipo organizador agradecieron la presencia de todas las familias que se sumaron a esta propuesta, destacando la importancia de trabajar en conjunto escuela, comuna y comunidad para acompañar a las nuevas generaciones.

