La Escuela N° 1066 celebró el Día Nacional del Libro promoviendo la lectura durante los recreos

En el marco del Día Nacional del Libro, conmemorado cada 15 de junio, la Escuela N° 1066 del Complejo Educativo Santa María de los Ángeles llevó adelante una propuesta especial destinada a fomentar el hábito de la lectura entre sus alumnos.

Para celebrar la fecha, docentes y directivos organizaron una exposición de diversos ejemplares literarios en la galería del patio escolar, permitiendo que los niños y niñas pudieran acercarse a los libros durante los recreos, explorando historias, personajes y aventuras en un espacio especialmente preparado para disfrutar de la lectura.

La iniciativa despertó el interés de los estudiantes, quienes aprovecharon los momentos de descanso para hojear los ejemplares, compartir lecturas y descubrir nuevos títulos. De esta manera, la escuela buscó reforzar el vínculo de los chicos con los libros, promoviendo la imaginación, la creatividad y el aprendizaje a través de la lectura.

Bajo el lema “Un niño que lee, es un adulto que piensa”, la comunidad educativa destacó la importancia de cultivar desde temprana edad el amor por los libros, entendiendo que la lectura no solo enriquece el conocimiento, sino que también contribuye a formar personas críticas, reflexivas y capaces de comprender mejor el mundo que las rodea.

La jornada se convirtió en una valiosa oportunidad para recordar el papel fundamental que tienen los libros en la educación y en la formación integral de las nuevas generaciones.