La Escuela N° 483 “Juan E. Pestalozzi” celebra sus 100 años de historia

La comunidad educativa de la Escuela N° 483 “Juan E. Pestalozzi” se prepara para conmemorar un acontecimiento histórico: el centenario de la institución, fundada en 1925 y que este 2025 cumple 100 años al servicio de la educación y la formación de generaciones.

El acto central se llevará a cabo el martes 21 de octubre de 2025, a las 16 horas, en el edificio escolar, donde autoridades, docentes, ex alumnos y familias se reunirán para rendir homenaje a quienes hicieron posible un siglo de compromiso con la enseñanza.

Bajo el lema “Los logros de hoy se basan en los sueños y esfuerzos de ayer”, la celebración busca reconocer el trabajo de docentes, alumnos y la comunidad en general, que a lo largo de los años han sostenido el crecimiento de la escuela.

Además, el domingo 9 de noviembre de 2025 se realizará el tradicional almuerzo del reencuentro, un momento esperado para compartir anécdotas, emociones y recuerdos que forman parte de la rica historia de la institución.

Con estas actividades, la Escuela Pestalozzi no solo celebra su pasado, sino que también reafirma su compromiso de seguir formando a futuras generaciones con los valores de esfuerzo, solidaridad y educación de calidad.