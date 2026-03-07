La Escuela Primaria del Complejo Santa María de los Ángeles inició un nuevo ciclo lectivo en María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Sofía Lora y Carolina Maidana, docentes de la Escuela N.º 1066 Santa María de los Ángeles, quienes se refirieron al inicio del ciclo lectivo en la escuela primaria del complejo educativo de María Juana, Santa Fe, Argentina.

Durante la charla, destacaron la alegría de volver a encontrarse con los alumnos en las aulas y el entusiasmo con el que las familias acompañan este comienzo de clases. Además, señalaron que el equipo docente viene trabajando en la planificación de actividades y proyectos educativos que se desarrollarán a lo largo del año.

Las docentes también remarcaron la importancia de este primer período de adaptación, especialmente para los estudiantes que comienzan una nueva etapa en la primaria, buscando generar un ambiente de confianza, aprendizaje y compañerismo dentro de la institución.

De esta manera, la Escuela N.º 1066 Santa María de los Ángeles, que forma parte del Complejo Educativo de la localidad, inició un nuevo ciclo lectivo con expectativas renovadas y el compromiso de seguir acompañando la formación y el crecimiento de los niños de la comunidad.