La Escuela Santa María de los Ángeles impulsa una nueva Campaña Solidaria

La E.E.S.O.P.I. N° 2040 “Santa María de los Ángeles” lanzó una nueva edición de su Campaña Solidaria, invitando a toda la comunidad a sumarse con donaciones que serán destinadas a quienes más lo necesitan.

La propuesta se desarrollará del 22 al 26 de septiembre y tiene como objetivo recolectar ropa en buen estado, alimentos no perecederos y útiles escolares. Todo lo reunido será entregado a la Escuela “La Promesa” del paraje Las Abras, en Santiago del Estero, continuando con una tradición solidaria que la institución sostiene desde hace más de 15 años.

La colecta se realiza en las instalaciones de la escuela y cuenta con la organización de la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” Ltda., promoviendo valores de solidaridad, compromiso y responsabilidad social entre los jóvenes estudiantes.

“Tu gesto solidario es una promesa de esperanza”, expresaron desde la institución, recordando que cada aporte, por más pequeño que parezca, hace la diferencia para muchas familias.