Proyecto Matemático en la Escuela Santa María de los Ángeles

En la mañana de la radio recibimos a los alumnos de 6° grado de la Escuela Santa María de los Ángeles, quienes junto a su docente Carla Plenazio compartieron detalles del proyecto matemático que viene llevando adelante la institución.

La propuesta educativa incluyó la realización de distintas actividades y juegos adaptados a cada nivel, lo que permitió que todos los estudiantes de la escuela participaran activamente. Con dinámicas lúdicas y creativas, el proyecto buscó despertar el interés por la matemática y demostrar que aprender puede ser divertido y enriquecedor en comunidad.