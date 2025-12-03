La Galera Mágica Cotillón presentó todas las novedades para decorar en estas Fiestas

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Rosana Heredia, titular de La Galera Mágica Cotillón, quien adelantó todas las novedades para que los vecinos puedan aprovechar y vestir sus hogares con el mejor espíritu navideño y de fin de año.

Rosana compartió detalles sobre precios actualizados, promociones imperdibles y una amplia variedad de productos, desde decoraciones tradicionales hasta las últimas tendencias para ambientar cada rincón de la casa. “Hay opciones hermosas para que todos puedan disfrutar y recibir estas fiestas como se merecen”, destacó.

La Galera Mágica Cotillón invita a la comunidad a acercarse y descubrir todas las propuestas disponibles para vivir una Navidad y un Año Nuevo llenos de color, alegría y magia.