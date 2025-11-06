La Hidráulica campeón del Torneo Reválida de la Liga Rafaelina de Fútbol

En una final apasionante disputada este miércoles por la noche en el estadio “Néstor Suppo” del Club Atlético María Juana, La Hidráulica de Frontera se consagró campeón del Torneo Reválida de Primera División B de la Liga Rafaelina de Fútbol, tras vencer por 5 a 3 en los penales a Sportivo Libertad de Estación Clucellas, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Con este logro, “La H” obtiene su octavo título liguista, reafirmando su lugar como uno de los clubes más importantes de la Zona Sur. El encuentro, de trámite parejo y con mucha intensidad, se definió desde los doce pasos, donde el equipo de Frontera mostró temple y efectividad para quedarse con la corona.

La consagración desató una gran celebración entre jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes, que acompañaron masivamente al equipo durante toda la temporada.

Los fanáticos pueden revivir la final completa a través del canal oficial de YouTube de Radio María Juana, donde se encuentra disponible la transmisión del partido y los emocionantes penales que sellaron el campeonato.