La Liga Federal 2026 ya tiene formato confirmado: 93 equipos y dos ascensos en juego

La tercera categoría del básquet nacional, la La Liga Federal, confirmó su formato de competencia para la temporada 2026. El certamen contará con 93 equipos distribuidos en siete conferencias y comenzará el próximo 28 de febrero, otorgando dos ascensos a La Liga Argentina.

Las conferencias serán: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana. Cada una tendrá su propia estructura de competencia, con fase regular y playoffs internos que determinarán los clasificados a la instancia Interconferencias.

Primera fase y clasificación

En la fase inicial, los 93 clubes jugarán todos contra todos dentro de sus respectivas zonas y conferencias, en formato ida y vuelta.

Una vez finalizada la etapa regular, clasificarán a los Play Offs Interconferencias cuatro equipos por conferencia, excepto la Metropolitana, que otorgará ocho plazas. Todas las series de playoffs se disputarán al mejor de tres partidos (formato 1-2), mientras que en los cruces de Play In la ventaja de localía será para el equipo mejor ubicado.

Así se jugará cada conferencia

Conferencia NEA

Estará integrada por 10 equipos en una zona única. Del 7° al 10° disputarán un Play In a partido único para meterse en los Octavos de Final. Luego, los cuatro mejores avanzarán a los Play Offs Interconferencias.

Conferencia NOA

Con 8 equipos en zona única, todos clasificarán a los Octavos de Final, donde se enfrentarán 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Los cuatro ganadores seguirán en carrera.

Conferencia Sudeste

Tendrá 14 equipos divididos en dos zonas (A y B). Tras los playoffs zonales e interzonales, los cuatro mejores accederán a la etapa Interconferencias.

Conferencia Sur

Ocho equipos jugarán en zona única, todos accederán a Octavos de Final y los cuatro vencedores pasarán de instancia.

Conferencia Centro

Con 15 equipos repartidos en dos zonas (7 y 8 clubes), disputarán playoffs zonales y luego cruces interzonales. Entre los participantes aparece Club Atlético María Juana, que formará parte de la Zona B.

Conferencia Litoral

Estará compuesta por 14 equipos divididos en dos zonas de siete. Los primeros de cada grupo avanzarán directamente a Cuartos de Final Interzonal.

Conferencia Metropolitana

La más numerosa, con 24 equipos distribuidos en tres zonas de ocho. Tras los playoffs zonales y un repechaje interzonal (con dos triangulares), la conferencia definirá ocho clasificados a la etapa Interconferencias.

Postemporada: el camino al ascenso

Con los 32 mejores equipos definidos, los Play Offs Interconferencias se dividirán en dos llaves:

Llave I: NEA vs NOA y Centro vs Metropolitana (puestos 5° al 8°).

NEA vs NOA y Centro vs Metropolitana (puestos 5° al 8°). Llave II: Litoral vs Metropolitana (puestos 1° al 4°) y Sudeste vs Sur.

De allí surgirán los finalistas que lograrán el ascenso a La Liga Argentina.

De esta manera, La Liga Federal 2026 vuelve a reafirmar su carácter verdaderamente federal, con representación de todo el país y un extenso calendario que promete una temporada intensa desde fines de febrero.