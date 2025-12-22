La Liga Rafaelina de Fútbol celebró su Cena Premiación 2025 en Lehmann ante 500 personas

Deportes

La Liga Rafaelina de Fútbol realizó este viernes 19 de diciembre su tradicional Cena Premiación, un encuentro que reunió a dirigentes, jugadores y representantes de los clubes que integran la LRF. El evento tuvo lugar en el SUM del Club Deportivo Moreno de Lehmann, que recibió a cerca de 500 asistentes en una noche cargada de emoción, reconocimiento y camaradería.

Con la presencia de instituciones de los departamentos Castellanos y San Cristóbal, además de autoridades de Rafaela y localidades de la región, la ceremonia se desarrolló en un clima de celebración colectiva tras una temporada destacada por el nivel deportivo, el compromiso dirigencial y el acompañamiento del público en cada cancha.

El acto tuvo momentos de especial emoción, con distinciones a lo largo de la noche para quienes fueron protagonistas dentro y fuera del campo de juego. El espíritu principal del encuentro fue poner en valor el esfuerzo de cada club, a la vez que fortalecer el vínculo institucional entre todas las partes que conforman la Liga Rafaelina.

En este marco, se hizo entrega al presidente de la LRF, Fabián Zbrun, de un material histórico compuesto por grabaciones radiales de “Glorias de la Liga Rafaelina”, recopiladas por el periodista Yaco Gustín, gesto que aportó un sentido homenaje a las raíces y la identidad futbolera de la región.

Desde la organización destacaron el excelente trabajo del Club Moreno de Lehmann, anfitrión de un evento que marcó el cierre formal del año deportivo, consolidando su presencia y legado dentro del fútbol liguista.

La Liga Rafaelina despidió así una nueva temporada que, según expresaron dirigentes y participantes, dejó un balance altamente positivo y sienta las bases para un 2026 con grandes expectativas deportivas, institucionales y comunitarias.

