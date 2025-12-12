La mamá de una vecina de María Juana celebró sus 101 años rodeada de amor y emoción

En la mañana de la radio vivimos un momento especial al dialogar con Gladys Chávez, quien compartió la enorme alegría de celebrar el cumpleaños número 101 de su mamá. Un acontecimiento tan significativo como conmovedor, que reunió a toda la familia para homenajear una vida llena de historias, fuerza y ternura.

Gladys contó que festejó este día inolvidable junto a sus dos hermanos mayores, en un encuentro íntimo y cargado de emoción. Entre abrazos, anécdotas y mucha gratitud, la familia celebró un siglo y un año de vida de una mujer que sigue siendo ejemplo y pilar para todos.

Un cumpleaños que no solo marca una cifra impresionante, sino también un legado repleto de amor y enseñanzas. ¡Felices 101 años!