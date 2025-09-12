La rifa del Hospital de Niños “Orlando Alassia” se vende en María Juana y la región

En la mañana de la radio recibimos la visita de Lucas Pérez Lugo y Dana Ruiz Díaz, vendedores de la tradicional Rifa del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de Santa Fe, quienes brindaron detalles sobre la campaña de venta en María Juana y la zona.

La rifa, que año tras año se convierte en una importante fuente de recursos para la institución, permite colaborar con el funcionamiento y el equipamiento del hospital, al mismo tiempo que ofrece la posibilidad de ganar premios de gran atractivo. Los representantes explicaron que estarán recorriendo la localidad y comunidades vecinas para que los vecinos puedan sumarse a esta causa solidaria que beneficia directamente a uno de los centros de salud infantil más importantes de la provincia.