La Sociedad Italiana invita a una nueva Peña Folklórica “Patio Escondido” este viernes en María Juana

En la mañana de la radio recibimos la visita de Leonardo Lobos, representante de la Sociedad Italiana de María Juana, quien invitó a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Peña Folklórica “Patio Escondido”.

La propuesta se llevará a cabo este viernes 20 de febrero, a partir de las 21 horas, en la sede de la institución, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para disfrutar de la música y las tradiciones folklóricas en un ambiente cálido y familiar.

Durante la noche se presentarán artistas invitados y también habrá modalidad de micrófono abierto, una iniciativa pensada para que músicos y cantores locales puedan subir al escenario y compartir su arte con el público. Además, la comisión organizadora dispondrá de servicio de buffet, ofreciendo una propuesta gastronómica para acompañar la velada.

Desde la Sociedad Italiana destacaron que este tipo de actividades forman parte del compromiso de la institución con la promoción de la cultura y la recreación, invitando a vecinos y vecinas a sumarse a una noche especial de folklore, música y buena compañía, en un espacio que busca consolidarse como punto de encuentro cultural en María Juana.