La U15 de Atlético María Juana es campeona del Torneo Clausura de ACBOS

Una jornada histórica se vivió este fin de semana para el básquet formativo del Club Atlético María Juana, donde la categoría U15 se consagró campeona del Torneo Clausura de ACBOS (Asociación Civil Básquetbol del Oeste Santafesino). Un logro que llena de orgullo a toda la comunidad y que corona un año extraordinario para este grupo de jugadores.

Los Playoffs de la Copa de Oro se disputaron en las instalaciones de Juventud Unida de Cañada Rosquín, donde los dirigidos por Joaquín Elgotas demostraron carácter, talento y un enorme espíritu de equipo.

En la semifinal, Atlético superó a Ceci BBC por 80 a 72, en un partido intenso y de alto nivel.

Por la otra llave, Santa Paula venció al local por 76 a 69, definiendo así a los finalistas del Clausura.

FINAL: C.A.M.J. 70 – 62 Santa Paula — Una definición vibrante y llena de carácter

En la final, Atlético María Juana volvió a mostrar la solidez y el carácter que lo acompañaron durante toda la temporada. En un partido parejo y muy competitivo, los chicos del “Chupa” supieron mantenerse concentrados, aprovechar sus momentos y sostener la ventaja en el tramo final del encuentro.

Con gran entrega colectiva, disciplina y la convicción de ir por el objetivo, el equipo dirigido por Joaquín Elgotas cerró el duelo con un triunfo 70 a 62 frente a Santa Paula, resultado que desató la alegría de jugadores, cuerpo técnico y familias presentes.

Un cierre perfecto para un grupo que trabajó con seriedad todo el año y que ahora celebra un campeonato más que merecido.