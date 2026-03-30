La Universidad de Cambridge lanzó cursos gratuitos online para aprender inglés en todos los niveles

La prestigiosa Universidad de Cambridge presentó una nueva propuesta educativa que permite aprender inglés de manera gratuita y online, con contenidos diseñados para estudiantes de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados. La iniciativa busca facilitar el acceso a una herramienta clave en el mundo actual, tanto en el ámbito académico como laboral.
Los cursos están pensados para desarrollar las cuatro habilidades fundamentales del idioma: comprensión lectora y auditiva, así como la expresión escrita y oral. Además, tienen una modalidad flexible, lo que permite a cada persona avanzar a su propio ritmo desde cualquier lugar con conexión a internet.
La propuesta incluye seis niveles de aprendizaje. En el nivel A1, los contenidos se enfocan en vocabulario básico, saludos y construcción de frases simples. En A2, se amplían los conocimientos para desenvolverse en situaciones cotidianas como el trabajo, los estudios o los viajes. Para el nivel B1, los cursos ofrecen actividades que apuntan a mejorar la fluidez y el uso de estructuras más complejas, mientras que en B2 se profundiza en la comunicación en contextos académicos y profesionales, además de la comprensión de textos más extensos.
Por su parte, los niveles avanzados C1 y C2 están orientados a lograr un dominio más profundo del idioma, incluyendo la interpretación de textos especializados y un uso casi nativo del inglés, con control total de gramática, vocabulario y pronunciación.
Cursos gratuitos de Inglés de Cambridge
Cursos gratuitos de Inglés de Cambridge
Nivel A1
Nombre del curso: Uses of “Like”
Duración: Flexible, según la disponibilidad del estudiante.
Qué aprenderás:
- Vocabulario y expresiones básicas.
- Cómo saludar, pedir y proporcionar información personal.
- Comunicación simple y estructuración de frases básicas.
Enlace: Accede al curso Nivel A1
Nivel A2
Nombre del curso: Uses of “Like”
Duración: Flexible, diseñado para estudiantes con conocimientos básicos.
Qué aprenderás:
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- Ampliación de vocabulario para hablar sobre trabajos, estudios, aficiones y viajes.
- Mejor comprensión y expresión en contextos cotidianos.
Enlace: Accede al curso Nivel A2
Nivel B1
Nombre del curso: Actividades para el Nivel Independiente (Intermediate English Skills)
Duración: Flexible, con hasta 90 actividades.
Qué aprenderás:
- Fluidez en vocabulario y precisión al hablar.
- Uso de estructuras más complejas en inglés formal e informal.
- Cómo participar en conversaciones sobre temas actuales, opiniones y sugerencias.
Enlace: Accede al curso Nivel B1
Nivel B2
Nombre del curso: Actividades para el Nivel Independiente (Upper-Intermediate English Skills)
Duración: Flexible, con hasta 90 actividades.
Qué aprenderás:
- Comunicación efectiva en contextos académicos, profesionales y sociales.
- Comprensión de textos complejos y extensos.
- Desarrollo de habilidades para redactar textos más elaborados.
Enlace: Accede al curso Nivel B2
Nivel C1
Nombre del curso: Actividades para el Nivel Avanzado (Proficient English Skills)
Duración: Flexible, con hasta 12 actividades intensivas.
Qué aprenderás:
- Comprensión y análisis de textos y discursos especializados.
- Uso fluido del inglés para múltiples propósitos, tanto en el ámbito profesional como personal.
Enlace: Accede al curso Nivel C1
Nivel C2
Nombre del curso: Actividades para el Nivel Experto (Mastery English Skills)
Duración: Flexible, con hasta 12 actividades avanzadas.
Qué aprenderás:
Habilidad para expresarte libremente en inglés en cualquier contexto.
Enlace: Accede al curso Nivel C2
Dominio casi nativo del inglés.
Control total de gramática, vocabulario y pronunciación.
Desde la institución destacaron que esta propuesta reafirma su compromiso con la educación accesible y de calidad, brindando una oportunidad única para quienes buscan mejorar sus habilidades lingüísticas y ampliar sus oportunidades personales y profesionales en un mundo cada vez más globalizado.