Las divisiones inferiores de Talleres y Atlético María Juana cerraron su participación en el Torneo Clausura

Se disputó la última fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde los equipos de Atlético Talleres y Atlético María Juana completaron su participación con buenos rendimientos y destacadas actuaciones.

En el estadio “Pedro Molina”, Talleres recibió a Sportivo Santa Clara. En una jornada de resultados equilibrados, la sexta división cayó por 3 a 0, la séptima logró un importante triunfo por 2 a 0, mientras que la octava igualó 2 a 2 y la novena empató sin goles.

Por su parte, Atlético María Juana visitó a San Martín de Angélica con sus cuatro categorías formativas. El equipo auriazul consiguió dos victorias y dos caídas:

Novena División: triunfo 2 a 0

triunfo 2 a 0 Octava División: triunfo 9 a 0

triunfo 9 a 0 Séptima División: derrota 1 a 0

derrota 1 a 0 Sexta División: derrota 2 a 1

Con este resultado, la novena división de Atlético María Juana deberá disputar un partido desempate frente a Florida de Plaza Clucellas, buscando la clasificación en su categoría. El encuentro se jugará en la localidad de Clucellas, en fecha a confirmar por la Liga.