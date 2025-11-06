Las divisiones inferiores ya tienen a sus campeones absolutos

Se disputaron las Finales Absolutas de las Divisiones Inferiores de la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol, enfrentando a los campeones de las zonas Sur y Norte en una apasionante jornada de definiciones.

Los encuentros se desarrollaron en cancha de Ferrocarril del Estado y caracterizaron por la paridad y el buen nivel de juego, con algunos duelos que necesitaron definición desde el punto penal para consagrar a los ganadores.

En 9na división, Independiente de Ataliva se impuso por 3 a 1 ante Florida, demostrando efectividad y solidez en los momentos clave del partido. El conjunto del norte aprovechó sus oportunidades y se quedó con el título absoluto de la categoría.

En 8va, el duelo entre Florida y Juventud Unida de Villa San José fue una gran final. Tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, el campeón se definió desde el punto penal. Con gran temple y precisión, Florida ganó 4 a 3 en la tanda y se consagró campeón absoluto, desatando la alegría de todo el plantel del sur.

En un partido muy parejo y disputado hasta el final, Deportivo Aldao logró imponerse por 1 a 0 ante Deportivo Josefina para coronarse campeón absoluto en 7ma división.

Por último, la final entre Defensores de Frontera y Argentina de Vila en 6ta, terminó igualada 0 a 0 y desde los doce pasos, Argentina de Vila fue más efectivo y se impuso 5 a 4 en los penales, quedándose con el título.

Las Finales Absolutas (SUR vs. NORTE) dejaron en claro el crecimiento de las divisiones formativas y el nivel competitivo que caracteriza a los clubes de la Liga Rafaelina de Fútbol, reafirmando el compromiso de las instituciones con el desarrollo del fútbol juvenil en toda la región.