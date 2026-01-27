Las licencias de conducir digitales en la app “Mi Santa Fe” ya tienen validez legal en la provincia

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que las licencias de conducir emitidas en el territorio provincial ya se encuentran disponibles en formato digital en la aplicación oficial “Mi Santa Fe”, y cuentan con validez legal dentro de la provincia. De esta manera, las y los conductores pueden exhibir la licencia digital ante controles de tránsito, tanto en rutas como en ejidos urbanos, sin necesidad de portar el documento físico.

La medida se enmarca en el programa provincial “Territorio 5.0”, orientado a la transformación digital del Estado, y responde a una resolución emitida en diciembre de 2025 por la Secretaría de Tecnología para la Gestión, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, que establece la validez legal de los documentos digitales visualizados desde la app “Mi Santa Fe”.

Una herramienta digital al servicio de la ciudadanía

La aplicación “Mi Santa Fe” es la plataforma digital oficial del Gobierno provincial y permite a los ciudadanos acceder desde el teléfono celular a documentación y servicios de manera simple, segura y gratuita. Puede descargarse desde Google Play y App Store y, una vez instalada, es necesario crear o vincular la cuenta con ID Ciudadana y validar los datos personales para visualizar los documentos disponibles.

Además de la licencia de conducir digital, la app permite acceder a certificados de vacunación, partidas de nacimiento, becas escolares y realizar el seguimiento de trámites digitalizados, funcionando como una verdadera ventanilla única para gestiones provinciales.

Modernización y simplificación de trámites

Desde el Gobierno provincial destacaron que la incorporación de la licencia de conducir digital forma parte de un proceso de modernización y digitalización, destinado a simplificar gestiones, mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer el acceso a los servicios públicos mediante el uso de nuevas tecnologías. Esta política contribuye a una administración pública más eficiente, segura y cercana, reduciendo trámites presenciales y garantizando igualdad de acceso en todo el territorio santafesino.

Alcance y proyección nacional

En relación con las licencias de conducir, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) precisaron que la totalidad de las licencias emitidas en Santa Fe ya están cargadas en la aplicación “Mi Santa Fe” y pueden ser exhibidas sin inconvenientes ante los controles de tránsito.

Asimismo, el Gobierno de la Provincia avanza de manera gradual en la incorporación de estas licencias a la aplicación nacional “Mi Argentina”, con el objetivo de que en el futuro cuenten con validez en todo el país, ampliando así los beneficios de esta política de digitalización.