Laura Allasia adelantó las actividades por los 40 años del SAMCo María Juana

En la mañana de Comunicándonos, la doctora Laura Allasia, directora del SAMCo María Juana, visitó los estudios de la radio para contar cómo será la celebración por los 40 años del centro de salud, que se desarrollará la próxima semana con una serie de actividades especiales destinadas a toda la comunidad.

La programación incluirá propuestas de reflexión, prevención y promoción de la salud, buscando fortalecer el vínculo entre el personal sanitario y los vecinos de María Juana.

📅 Cronograma de actividades:

Lunes 13 de octubre – 14:00 hs: Taller de Mujeres “Autocuidado”, un espacio para reflexionar sobre la importancia de la salud integral y el bienestar femenino.

Martes 14 y miércoles 15 de octubre – 9:00 a 12:00 hs: Feria de la Salud, con stands interactivos y distintas propuestas de prevención, control y promoción de hábitos saludables.

Jueves 16 de octubre – 10:00 hs: Acto Protocolar en las instalaciones del SAMCo, con la presencia de autoridades, personal de salud y representantes de instituciones locales.

Con este programa, el SAMCo María Juana no solo celebra cuatro décadas de servicio, sino que también reafirma su compromiso con la comunidad, consolidando un camino basado en la atención, la prevención y la promoción de la salud para todos los vecinos y vecinas de la localidad.