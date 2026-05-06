Liga Rafaelina: intensa jornada en inferiores con triunfos de María Juana y Talleres

Inferiores

Se disputó la 6ta fecha de las divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde los equipos de la región volvieron a tener protagonismo con muy buenos resultados y actuaciones destacadas.

El jueves, el Club Atlético María Juana visitó a Defensores de Frontera en cancha de Esmeralda. En 9na división fue triunfo por 4 a 0 con goles de Nazareno Strappini en dos oportunidades, Lisandro Marinone y Thiago Junco. En 8va, los mariajuanenses se impusieron 2 a 1 con un doblete de Genaro Cattani, mientras que en 7ma lograron otra victoria por 2 a 0 gracias a los tantos de Lauro Lovera y Tiziano Cuebas. En 6ta división, el encuentro finalizó igualado sin goles.

Por la próxima fecha, el “Chupa” será local recibiendo a Sportivo Libertad de Estación Clucellas.

Por su parte, el Club Atlético Talleres de María Juana se midió ante San Martín de Angélica por la Zona Sur del Grupo B, logrando resultados muy positivos. En 9na división fue victoria 3 a 1 con goles de Benjamín Beltramo y un doblete de Eduardo Campanussi. En 8va, Talleres goleó 7 a 0 con tantos de Francisco Seveso, Ignacio Fereyra, Brian Zarco (3), Theo Milla y Bautista Coronel. En 7ma, volvió a ganar 3 a 1 con goles de Emilio Sánchez y Ángel Ferreyra en dos ocasiones. En 6ta división, cayó 2 a 1, siendo Lautaro Molina el autor del único gol.

En cuanto a la 7ma fecha en primera y reserva, Talleres enfrentó a Zenón Pereyra FC: la reserva ganó 1 a 0 con gol de Alejandro Flores, mientras que la primera división fue derrotada por 2 a 0.

Una nueva jornada con mucho fútbol, crecimiento y competencia para los jóvenes de la región.

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