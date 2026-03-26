Llega a María Juana el documental “Malvinas: Más allá de la guerra”

El próximo jueves 2 de abril se proyectará en la Sociedad Italiana de María Juana el documental Malvinas: Más allá de la guerra, una obra dirigida por la realizadora mariajuanense María Belén Gutiérrez.

La propuesta presenta un enfoque profundamente humano sobre la Guerra de las Malvinas, a través de testimonios en primera persona de seis excombatientes. El documental se centra en sus vivencias personales, la experiencia en las islas y las huellas que dejó el conflicto en sus vidas, alejándose de la mirada estrictamente militar para poner el foco en lo emocional y lo humano.

La producción, de 48 minutos de duración, fue realizada con la participación de artistas y estudiantes santafesinos, e incluye además el acompañamiento de integrantes del CEXCOM (Centro de Ex Combatientes), aportando una mirada cercana y comprometida con la memoria.

“Malvinas: Más allá de la guerra” busca visibilizar las secuelas del conflicto y la vida después de la guerra, generando un espacio de reflexión y reconocimiento hacia quienes fueron protagonistas de uno de los hechos más significativos de la historia argentina reciente.

La actividad se presenta como una oportunidad para que la comunidad de María Juana pueda acercarse a una obra local con fuerte contenido histórico y social, en una fecha cargada de significado para el país.