Llega una nueva edición del María Juana Open 2025

Este fin de semana se vivirá a puro tenis con la realización del María Juana Open 2025, que contará con la participación de 50 parejas provenientes de toda la provincia y de provincias vecinas.

El Club Atlético María Juana será nuevamente el epicentro de este gran certamen, que dará inicio el sábado a las 9:00 horas y continuará el día domingo con una intensa jornada de competencia.

En diálogo con Show Deportivo, María de los Ángeles Huter brindó detalles sobre la organización y cómo se desarrollará esta edición que promete convocar a jugadores y público en gran número.