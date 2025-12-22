Los clubes de María Juana fueron distinguidos por sus logros deportivos

Deportes

En el marco de la entrega de premios organizada por la Liga Rafaelina de Fútbol, los clubes de María Juana fueron especialmente reconocidos por los importantes logros obtenidos durante la temporada 2025, así como también por contar con los goleadores de la Primera A y la Primera B Zona Sur.

Durante la ceremonia realizada el viernes 19 de diciembre en el Club Moreno de Lehmann, Talleres de María Juana recibió distinciones por su destacado desempeño en la Primera “B”, coronándose campeón del Torneo Clausura 2025, además de alcanzar los subcampeonatos en el Apertura 2025 de Primera División y en la Revalida 2025 de División Reserva.

En cuanto a los reconocimientos individuales, los clubes de la localidad también dijeron presente:

  1. En Primera A, Facundo Díaz (Atlético María Juana) compartió el premio de máximo goleador con Laureano Ferreyra (Deportivo Aldao), ambos con 20 goles.
  2. En Primera B Zona Sur, Lucas Flores (Talleres de María Juana) fue distinguido como goleador del certamen con 19 conquistas.

Un reconocimiento que pone en valor el trabajo, el compromiso y el crecimiento sostenido del fútbol de María Juana dentro de la Liga Rafaelina.

