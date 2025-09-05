Los equipos de María Juana completaron la 6ª fecha del Clausura de divisiones inferiores

Inferiores

El fútbol de inferiores de María Juana tuvo acción en el trascurso de la semana por la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina, donde Atlético María Juana y Talleres enfrentaron completaron la jornada suspendida por las condiciones climáticas.

En la cancha del “Chupa”, Atlético María Juana recibió a Sportivo Santa Clara. En 9na división, el partido terminó igualado sin goles, en un duelo parejo. En 8va fue triunfo para el visitante por 3 a 1, pese al esfuerzo local. En 7ma división volvió a repetirse el cero a cero, mostrando la paridad entre ambos equipos. Finalmente, en 6ta división, Atlético, tras un partidazo, no pudo imponerse y terminó cayendo por 4 a 2.

Por su parte, Talleres visitó a La Hidráulica de la ciudad de Frontera . En 9na división el triunfo fue para la “T” por 1 a 0 debido a que el equipo local no presenta la categoría. En 8va división el marcador quedó en tablas (0 a 0), mientras que en 7ma división La Hidráulica consiguió la victoria por 2 a 1. Por último, la 6ta categoría no pudo completarse: el partido fue suspendido por falta de luz cuando estaba igualado 0 a 0.

De esta manera, los equipos de María Juana completaron una nueva fecha de competencia, con rendimientos dispares y la mirada puesta en seguir sumando en lo que resta del torneo.

