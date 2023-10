LRF: Atlético va el viernes y Talleres el lunes

La Liga Rafaelina de Fútbol juega una nueva fecha de sus torneos en forma desdoblada.

Atlético María Juana jugará su último partido del año en condición de local ante Argentino de Vila el día viernes 21:30 horas y Talleres disputará la 3ª fecha de la reválida el lunes a las 16:30 visitando a Sportivo Libertad de Estación Clucellas.

Mientras que el miércoles por la noche en el estadio “Germán Soltermam”, 9 de Julio derrotó 1-0 a Quilmes en el primer partido adelantado de la 16° fecha del Torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. El único tanto del encuentro lo marco Lautaro Sequeira a los 20 minutos del segundo tiempo.

La actividad continuará este jueves con tres compromisos: A las 20.00, Dep. Libertad vs Peñarol, 19:30 Ferro vs Unión de Sunchales y 20:30 Atlético Rafaela vs Argentino de Humberto Primero. En tanto que el día viernes jugarán: Deportivo Ramona vs. Brown de San Vicente, Atlético María Juana vs. Argentino de Vila, Deportivo Tacural vs. Deportivo Josefina y Florida de Clucellas recibirá al Deportivo Aldao. El día sábado, Sportivo Norte recibe a Ben Hur con la premisa de sellar su campeonato

Por su parte, el torneo Reválida de Primera B comienza a disputarse el viernes con los siguientes cotejos: Indep. Ataliva vs. San Isidro, Sp. Roca vs. Indep. San Cristóbal, Atl. Esmeralda vs. B. Bochazo, La Hidráulica vs Juv. Unida Villa San José, Dep. Susana vs. Moreno Lehmann. Y continuará el día lunes con Sp. Aureliense vs. Dep Bella Italia, La Trucha vs. Sp. Sta. Clara, Sp. Libertad vs Talleres y Atl. Juventud vs. B San Antonio.