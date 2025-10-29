LRF: localías sorteadas y nueva fecha liguista

En la antesala de las semifinales del Torneo Ascenso, se llevó a cabo el sorteo de localías, que definió un dato clave: Talleres de María Juana y Sportivo Santa Clara deberán definir sus series en condición de visitante. La expectativa crece en toda la región, con equipos que sueñan con llegar a la gran final del certamen.

Mientras tanto, la Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación de una nueva fecha en Divisiones Superiores, con encuentros distribuidos entre el jueves 30, viernes 31 de octubre y domingo 2 de noviembre.

En nuestra localidad, la atención estará puesta en el cruce de Talleres frente a La Hidráulica, mientras que Atlético María Juana visitará a Deportivo Josefina, ambos buscando cerrar la temporada con buenas actuaciones.

Talleres, además, comienza a palpitar lo que será la semifinal del Ascenso, en la que intentará dar un paso más en su sueño de volver a la máxima categoría liguista.

Programación Completa – Divisiones Superiores

Jueves 30 de octubre

Sportivo Norte vs. 9 de Julio – 20:00 hs Reserva / 21:30 hs Primera

Atlético de Rafaela vs. Libertad de Sunchales – 20:00 hs / 21:30 hs

Juventud de Rafaela vs. Ben Hur – 20:00 hs / 21:30 hs

Unión de Sunchales vs. Sportivo Roca – 20:30 hs / 22:00 hs

Florida de Clucellas vs. Deportivo Aldao – 20:30 hs / 22:00 hs

Juventud Unida vs. Deportivo Ramona – 20:30 hs / 22:00 hs

Viernes 31 de octubre

La Trucha FC vs. Zenón Pereyra FC – 20:30 hs / 22:00 hs

Atlético Esmeralda vs. Bochófilo Bochazo – 20:30 hs / 22:00 hs

Domingo 2 de noviembre

Deportivo Josefina vs. Atlético María Juana – 14:30 hs / 16:00 hs

Argentino de Vila vs. Ferro – 14:30 hs / 16:00 hs

Deportivo Tacural vs. Argentino Quilmes – 14:30 hs / 16:00 hs

Brown de San Vicente vs. Peñarol – 15:30 hs / 17:00 hs

Independiente San Cristóbal vs. Deportivo Bella Italia – 14:30 hs / 16:00 hs

Independiente de Ataliva vs. Deportivo Susana – 14:30 hs / 16:00 hs

Tiro Federal Moisés Ville vs. Argentino de Humberto – 14:30 hs / 16:00 hs

Moreno de Lehmann vs. Belgrano de San Antonio – 14:30 hs / 16:00 hs

Talleres de María Juana vs. La Hidráulica – 14:30 hs / 16:00 hs

Defensores de Frontera vs. Sportivo Santa Clara – 14:30 hs / 16:00 hs

Sportivo Libertad Est. Clucellas vs. San Martín de Angélica – 14:30 hs / 16:00 hs