 LRF: todo se define en la última fecha

De acuerdo a los resultados registrados en el marco de las 16ª fecha del Torneo Clausura, el segundo descenso y el campeón se definirá el día jueves por la noche.

Los resultados de este viernes dejaron la zona de abajo muy pareja y complicada para varios equipos. Atlético María Juana y Vila empataron 3 a 3, Josefina venció a Tacural 3 a 2 en condición de visitante y Florida derrotó al Deportivo Aldao 1 a 0.

Cabe destacar que, el equipo conducido por Diego Priolo salvó la categoría tras la victoria frente a Deportivo Aldao. Mientras que, el empate entre Atlético María Juana y Argentino de Vila los dejó a ambos en zona de definición tras la victoria de Deportivo Josefina en Tacural.

Por esta razón, el día jueves será una jornada apasionante con calculadora en mano para ver que club acompañará a Argentino de Humberto Primero a jugar la Primera B.

Deportivo Josefina deberá ganar para permanecer en primera A y su rival será Sportivo Norte en condición de local. El “negro” rafaelino viene de caer ante Ben Hur por 4 a 1 y el campeón del Clausura se conocerá el día jueves.

Atlético María Juana ganando su compromiso ante Brown de San Vicente se asegura la permanencia en Primera. Empatando deberá esperar que Argentino de Vila no gane y si lo hace habrá un desempate, esto siempre y cuando Josefina gane su compromiso.

En resumen:

Atlético María Juana: si gana llega a 1 punto de promedio, si empata llega a 0,961 y si pierde obtendrá 0,942.

Argentino de Vila: si gana llega a 0,961, si empata a 0,923 y si pierde 0,903

Deportivo Josefina: si gana accede a 1 de promedio, si empata 0,923 y si pierde 0,884.

El segundo descenso y el Campeón del Clausura se conocerá el jueves cuando a las 21:30 horas comience a rodar la pelota en Deportivo Josefina vs. Sportivo Norte, Argentino de Vila vs. Libertad de Sunchales, Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana y Ben Hur vs Ferro.