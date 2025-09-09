Marcelo Dibennardo presentó su proyecto para el renovado Starr Club

En la mañana de la radio recibimos la visita de Marcelo Dibennardo, nuevo propietario de Starr Club, quien compartió detalles sobre la propuesta que llevará adelante en este tradicional espacio de la localidad.

Dibennardo explicó que el lugar funcionará con un restaurante, además de ofrecer su salón para eventos sociales y la organización de fiestas que ya están previstas para los próximos días, buscando así consolidar una agenda variada que convoque a toda la comunidad.

Con entusiasmo, destacó que el objetivo es brindar un servicio integral que combine gastronomía, entretenimiento y un espacio de encuentro, poniendo en valor un sitio emblemático para los vecinos de María Juana.

