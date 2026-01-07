María Juana abre convocatoria para cubrir cargos en el Área de Cultura

La Comuna de María Juana, a través del Área de Cultura, abrió oficialmente la convocatoria para la cobertura de cargos en instituciones culturales locales. Se busca Director/a estable contratado/a del Coro Comunal “Prof. Luis Anselmi” y profesores/as para el Taller de Arte.

Los interesados deberán ser mayores de 18 años, poseer título habilitante acorde al cargo y acreditar buena conducta. La inscripción requiere la presentación de una carpeta con carta de presentación, currículum vitae firmado, fotocopia de DNI y títulos académicos, links de desempeño profesional, proyecto anual de trabajo y otros antecedentes que se consideren relevantes.

El plazo para presentar las solicitudes se extenderá desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero de 2026, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs, en la oficina del Área de Cultura de la Comuna de María Juana. También se podrán enviar por correo electrónico a culturamariajuana@gmail.com.

Desde la Comuna destacaron que la convocatoria forma parte de las acciones para fortalecer el desarrollo cultural local, promoviendo espacios de participación, formación y crecimiento artístico para toda la comunidad.