María Juana correrá por la Memoria, la Verdad y la Justicia el próximo 24 de marzo

En la mañana de la radio recibimos a Fernanda Forte, representante de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre la Maratón por la Memoria, Verdad y Justicia que se realizará el próximo 24 de marzo en la localidad.

Bajo el lema “Corriendo por la Memoria”, la propuesta deportiva incluirá dos distancias: 5K y 10K, convocando tanto a corredores experimentados como a quienes deseen sumarse a la jornada de manera participativa. La actividad busca unir el deporte con la reflexión en una fecha significativa para la historia argentina.

Desde la organización informaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas, invitando a toda la comunidad y a atletas de la región a formar parte de esta iniciativa que combina compromiso, memoria y actividad física.

La maratón es organizada por la Comuna de María Juana y contará con cronometraje oficial a cargo de Tiempo Exacto, garantizando una competencia ordenada y profesional.

De esta manera, María Juana se prepara para vivir una jornada donde el deporte será también una forma de recordar y reafirmar los valores de memoria, verdad y justicia.