María Juana impulsa la vacunación antirrábica: prevención clave para la salud pública

En el marco de una nueva campaña de vacunación antirrábica 2026, la Comuna de María Juana refuerza la importancia de esta medida preventiva, destinada a perros y gatos a partir de los 5 meses de edad. La vacunación, además de ser gratuita, es obligatoria y constituye una herramienta fundamental para proteger tanto la salud de las mascotas como la de toda la comunidad.

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con el médico veterinario Gabriel Martinengo, quien destacó la relevancia de sostener estas campañas de manera anual. “La rabia es una enfermedad mortal, pero totalmente prevenible a través de la vacunación. Por eso es fundamental que todos los dueños de mascotas cumplan con este compromiso”, explicó. Además, remarcó que la inmunización no solo protege a los animales, sino que también evita la transmisión a las personas, tratándose de una cuestión central de salud pública.

La campaña se llevará adelante bajo la modalidad de atención en veterinarias locales, incluyendo los establecimientos de los profesionales Roberto Aguilera, Iván Cipriani, Gabriel Martinengo y Eugenia Sanabria, facilitando así el acceso a todos los vecinos de la localidad.

Desde la Comuna se invita a la comunidad a sumarse activamente a esta iniciativa, entendiendo que la tenencia responsable de mascotas es clave para el bienestar colectivo. La vacunación antirrábica no solo cuida a cada animal en particular, sino que también protege a toda la población, consolidando una convivencia más segura y saludable.