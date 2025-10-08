María Juana presente en el Segundo Festival Internacional de Literatura de Santa Fe

CulturaLo ÚltimoLocales

El Taller Literario Comunal de María Juana, representado por Alfredo Castelli, formará parte del Segundo Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF), un encuentro que reunirá a más de 100 escritores y escritoras de toda la provincia en una verdadera fiesta de las letras y la palabra.

Durante el festival, más de 50 autores visitarán escuelas de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Colastiné, Nelson y Paraná, en el marco de una propuesta educativa declarada de interés por el Ministerio de Educación.

A partir del jueves 9 de octubre, el evento abrirá sus puertas al público con lecturas, charlas, peñas nocturnas y micrófono abierto en distintos espacios culturales de la ciudad:
📍 Patio de Radio Cultura – Jueves 9, 20:30 hs
📍 Sede de ATE (San Luis 2854) – Viernes 10 y sábado 11, de 21 a 24 hs
📍 Casa de la Cultura – Viernes y sábado, de 16 a 20 hs
📍 Museo de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas – Domingo 12, cierre del festival

El FILSF contará con la presencia de autores provenientes de Rosario, Reconquista, Rafaela, María Juana, Ceres, Gálvez, Esperanza, Coronda, Santo Tomé, Sauce Viejo y Santa Fe, consolidando a la capital provincial como un verdadero epicentro cultural.

Desde María Juana celebramos la participación de nuestro Taller Literario Comunal y el valor de estos espacios que promueven el arte, la lectura y el encuentro entre escritores y lectores de toda la región.

Te puede interesar