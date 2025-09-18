María Juana se prepara para vivir el Encuentro de Jóvenes Emprendedores EJE25

En la mañana de la radio charlamos con Georgina Lora, directora de la E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada”, quien brindó detalles sobre el gran evento que se desarrollará en María Juana la próxima semana: el Encuentro de Jóvenes Emprendedores (EJE25), organizado por la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” Ltda., que este año celebra su 10° aniversario.

La propuesta tendrá lugar del martes 23 al viernes 26 de septiembre en la propia institución y en la Sociedad Italiana, que cedió sus instalaciones para algunos talleres. Durante los cuatro días habrá charlas de emprendedores locales, capacitaciones y conferencias de concientización, promoviendo la formación integral y el espíritu emprendedor de los jóvenes.

El evento abrirá el martes 23 con la conferencia del actor y speaker Ayrton Oviedo, quien abordará temas como ludopatía, redes sociales y bullying. La charla será gratuita y abierta a todo público en la Sociedad Italiana, con una entrada simbólica: la donación de leche, azúcar, cacao, mate cocido o masitas, que serán destinados a la Casa Alassia del Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia de Santa Fe, en el marco de una “Cadena de favores” solidaria.

El miércoles 24 será el turno de los emprendedores locales, con las presentaciones de Franco Rosetti (Kema Deportes), Emanuel Botto (Enersis) y Norma Arnaudo (Área de Producción de la Comuna de María Juana), quienes compartirán sus experiencias sobre cómo iniciar y sostener un emprendimiento.

El jueves 25, la agenda incluye una charla de Educación Financiera a cargo de Andrea Mainardi (Banco Credicoop) y la conferencia de Julia Benet, psicóloga deportiva y ex jugadora de la Selección Argentina de Vóley, quien presentará su libro y contará cómo el deporte la ayudó a superar el bullying.

Finalmente, el viernes 26, se sumará la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario, representada por Nicolás García, que brindará un taller sobre “El emprendedurismo para los jóvenes” en la E.E.S.O.P.I. N° 8143.

De esta manera, el EJE25 se consolida como un espacio de formación, reflexión y encuentro para toda la comunidad, celebrando 10 años de trabajo cooperativo, compromiso social y crecimiento colectivo.