María Juana se prepara para vivir los Carnavales 2026 organizados por Atlético

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Gerardo Meroi, integrante de la subcomisión de fútbol del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles sobre la organización de los Carnavales 2026, una propuesta que se realizará una vez más en la localidad con una convocatoria abierta a toda la comunidad.

La celebración tendrá lugar el viernes 7 de marzo a partir de las 20:30 horas, en calle Amílcar Giraldez, entre Avenida San Martín y Sarmiento, a pocos metros de la Plaza San Martín de María Juana, donde se desplegará todo el espíritu festivo que caracteriza a esta tradicional fiesta popular.

El evento contará con la participación de comparsas que aportarán ritmo, brillo y coreografías, además de un show musical en vivo que promete hacer bailar al público durante toda la noche. También habrá un completo servicio de buffet para que las familias puedan disfrutar del espectáculo y compartir una velada diferente.

Según destacaron desde la organización, la entrada será libre y gratuita, invitando a vecinos de María Juana, Santa Fe, Argentina y de toda la región a sumarse a una de las celebraciones más esperadas del año.

La actividad está organizada por la Subcomisión de Básquet y Fútbol Mayores del Club Atlético María Juana, que vuelve a apostar por este evento como un espacio de encuentro, recreación y participación para toda la comunidad. De esta manera, la localidad ya comienza a palpitar el carnaval, con una propuesta que promete música, alegría y un gran marco de público para vivir juntos una noche inolvidable.

Te puede interesar

  • Atlético María Juana se prepara para ser protagonista

    Ya confirmado Matías Fontanesi como entrenador principal, el básquet mayores comenzó con la puesta a punto en la parte física y táctica para afrontar una…

  • MARÍA JUANA SE PREPARA

    Anabelia Frandino dio a conocer cada una de las actividades que se desarrollarán con motivo de la Canonización de la Madre Francisca Rubbato que será…

  • VIVIENDAS PARA MARÍA JUANA

    La presidente comunal, doctora Sandra Gaido contó como se está terminando los trámites para que en un corto período de tiempo (junio aproximadamente) se puedan…

  • Formativas: jornada perfecta para Atlético María Juana

    La 6ª fecha del Torneo "Clausura" de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino se disputó en su totalidad y dejó un gran saldo…

  • MARIA JUANA SE DESTACA

    Se disputó una nueva fecha del Rally de Regularidad Santafesino donde una gran cantidad de pilotos de María Juana volvieron a decir presente en Gessler.…