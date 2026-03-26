María Juana se prepara para vivir una gran noche de tango en el Club Atlético con música en vivo, danza y artistas locales

En la mañana de la radio dialogamos con Marisa Simoncini y Horacio Marinone sobre la gran noche de tango que se llevará a cabo este viernes 27 de marzo en Club Atlético María Juana.

El evento se desarrollará desde las 21 horas en la sede del club, en el reconocido espacio del bar del Flaco Valinotti, donde se vivirá una velada especial dedicada a la música ciudadana.

La propuesta contará con la presentación de Horacio, Eduardo y Sergio, junto a una pareja de baile y la academia “Canto Vivo”, ofreciendo un espectáculo que combinará música en vivo y danza, en un ambiente ideal para disfrutar del tango.

Durante la entrevista, Simoncini destacó la importancia de generar este tipo de encuentros culturales en la localidad, que permiten compartir, disfrutar y mantener vivas las tradiciones musicales argentinas.

Se espera una gran convocatoria para una noche que promete emoción, buena música y el inconfundible espíritu del tango en María Juana.