Se inauguró una nueva aula en la Escuela Islas Malvinas de Garibaldi

En la localidad de Garibaldi se llevó a cabo el acto de inauguración de una nueva aula en la Escuela Nº 6050 “Islas Malvinas”, un hecho significativo para toda la comunidad educativa. Del encuentro participaron autoridades y referentes locales, entre ellos Bárbara Chivallero, acompañando a docentes, estudiantes y familias en una jornada cargada de emoción y expectativa.

La obra fue posible gracias al Programa Provincial 1000 Aulas y se concretó luego de gestiones realizadas de manera conjunta con la presidenta comunal, Maribel Gamboa, y la institución educativa. Este nuevo espacio permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, brindando mayores comodidades y oportunidades para el desarrollo de las actividades escolares de los alumnos, reafirmando el compromiso con la educación y el crecimiento de la localidad.