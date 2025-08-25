María Juana vibró con el Rally de Regularidad: motores, solidaridad e inclusión en las Fiestas Patronales

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En el marco de las Fiestas Patronales, María Juana fue sede de una nueva y exitosa edición del Rally de Regularidad, un evento solidario organizado por la Asociación Civil Un Espacio para Todos junto a la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos.

Más allá de los motores y los autos clásicos que recorrieron las rutas uniendo María Juana, San Jorge, Las Petacas y Sastre, la jornada tuvo como verdadero protagonista al corazón y la solidaridad, ya que se realizó a total beneficio de la institución local, que continúa visibilizando los derechos de las personas con discapacidad.

👉 Pero… ¿qué es el Rally de Regularidad?

Se trata de una competencia donde no gana el más rápido, sino el más preciso. Para participar solo se necesita un auto —sin importar el año o modelo—, un copiloto, un cronómetro, un GPS que marque la velocidad y la hoja de ruta, que indica el orden de largada, las velocidades, tiempos y puntos de referencia.

De esta manera, deporte, inclusión y cultura se unieron en un espectáculo que volvió a convocar a cientos de familias y fanáticos fierreros en nuestra localidad.