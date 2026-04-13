María Juana ya cuenta con su guía online de plantas nativas, una herramienta clave para el cuidado del ambiente

En el marco del Proyecto Naturaleza, una iniciativa impulsada por La Nación, se presentó una innovadora guía digital de plantas nativas organizada pueblo por pueblo en toda la Argentina. Esta propuesta busca acercar a la comunidad información precisa y accesible sobre especies autóctonas, fomentando su uso y conservación frente a la creciente crisis climática y ecológica.

El desarrollo cuenta con el respaldo de Revista Jardín, con más de 30 años de trayectoria en jardinería y paisajismo, y la participación de Aves Argentinas, organización que desde 1916 trabaja en la protección de la biodiversidad y forma parte de BirdLife International. La plataforma combina evidencia científica, innovación en periodismo digital y el trabajo colaborativo de especialistas para brindar contenidos confiables y de calidad.

En este contexto, María Juana ya tiene su propio espacio dentro de la guía, donde se pueden conocer las especies nativas correspondientes a las ecorregiones del Espinal y la Pampeana. Entre ellas aparece, por ejemplo, la Salpichroa origanifolia, una planta representativa de la flora local.

La herramienta permite a vecinos, instituciones y aficionados a la jardinería descubrir qué especies son ideales para cultivar en la zona, promoviendo prácticas más sustentables que favorecen la biodiversidad, requieren menos mantenimiento y contribuyen al equilibrio ambiental.

De esta manera, la guía online no solo funciona como un recurso educativo, sino también como una invitación concreta a revalorizar la identidad natural de cada localidad y a tomar acciones simples pero fundamentales para el futuro del planeta.

Encontralas acá: https://nativas.lanacion.com.ar/plantas?lugar=Mar%C3%ADa_Juana%2C_Santa_Fe%2C_Argentina&ecoregion=Espinal&ecoregion=Pampeana&filtros=&search=#Salpichroa_origanifolia