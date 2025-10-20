Mariajuanenses brillaron en la última fecha del Rally Santafesino de Regularidad en Zenón Pereyra

El pasado fin de semana se corrió la última fecha del Rally Santafesino de Regularidad – Paseo Zenón Pereyra 2025, donde los representantes de María Juana tuvieron un desempeño sobresaliente, logrando tres primeros puestos en las tres categorías del certamen.

En Contemporáneos 1, el binomio Francone–Roldán, a bordo del Valiant III de 1965, se quedó con el primer lugar, coronando una gran temporada.

En la categoría Contemporáneos 2, los hermanos Pautasso también alcanzaron el primer puesto, mientras que Mainardi–Arce con su Ford Taunus Coupé finalizaron cuartos, y Gazzera–Redolfi con un Mercedes Benz 230C 1978 se ubicaron en el quinto lugar.

Por su parte, en la Categoría D Especial, el binomio Zenklusen–Suárez consiguió otro primer puesto para María Juana, seguido por Rosa–Tarico, quienes completaron una destacada actuación finalizando en el cuarto puesto.

En la Copa Challenger “Hilario Gaviglio”, los representantes mariajuanenses también dijeron presente: el segundo puesto fue para Zenklusen–Suárez, mientras que Pautasso–Pautasso se quedaron con el tercer lugar, detrás de los ganadores Walpen–Hendler de San Jerónimo.

Además, en la mañana de Comunicándonos charlamos con Guillermo Pautasso, uno de los ganadores de la fecha, quien compartió sus sensaciones sobre el cierre de temporada y el esfuerzo que conlleva ser parte de esta apasionante disciplina.

Una jornada inolvidable para el automovilismo de María Juana, que volvió a demostrar su gran nivel y pasión en las rutas santafesinas.