Mársico pidió la creación de un nuevo Juzgado de Familia para Rafaela

En diálogo con el programa Comunicándonos, el concejal rafaelino Lisandro Mársico expresó la necesidad urgente de que se cree un nuevo Juzgado de Primera Instancia de Familia con asiento en la ciudad de Rafaela. La propuesta fue presentada a través de un Proyecto de Resolución dirigido a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia.

Según detalló Mársico, el actual Juzgado de Familia de la Quinta Circunscripción Judicial se encuentra saturado, ya que al 30 de septiembre de este año se tramitan más de 10.600 causas, lo que afecta la celeridad y eficacia en la atención de los casos. “Durante 2025 ya ingresaron 1.998 expedientes, de los cuales 1.138 están vinculados a situaciones de violencia. Esto demuestra la necesidad imperiosa de contar con otro juzgado”, remarcó el edil.

La competencia del fuero abarca 46 localidades del Departamento Castellanos, además de San Martín de las Escobas (Departamento San Martín) y Nuevo Torino (Departamento Las Colonias), lo que incrementa la carga de trabajo sobre el actual juzgado.

“El contexto social y económico ha impactado fuertemente en el fuero de familia. Sumar recursos humanos y espacios adecuados permitirá una mejor prestación del servicio de justicia”, explicó Mársico, quien subrayó que los casos de violencia familiar representan el mayor porcentaje de expedientes.

Finalmente, el concejal demoprogresista advirtió que la falta de respuesta rápida puede agravar las situaciones de violencia, por lo que insistió en que la creación de un nuevo juzgado es una medida urgente para garantizar la atención y protección de las personas afectadas.