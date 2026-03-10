Más de 750 millones de pesos en Obras Menores para comunas del departamento Castellanos

A través del mecanismo de Ley Provincial 12.385 de Obras Menores, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprobó la asignación de recursos para distintas comunas del Departamento Castellanos, destinados a la realización de obras de pequeña magnitud o a la adquisición de equipamiento para mejorar los servicios locales.

Desde la oficina del senador Alcides Calvo informaron que, a través de la comisión de seguimiento de la ley, se aprobaron partidas correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, que en total alcanzan un monto aproximado de $750.513.128,66.

Fondos correspondientes al año 2026

Entre los recursos aprobados para este año se encuentran:

María Juana : $166.195.745,81 para la adquisición de tractor y motoniveladora .

: $166.195.745,81 para la adquisición de . Saguier : $71.063.131,93 para la compra de tractor doble tracción .

: $71.063.131,93 para la compra de . Colonia Bicha : $65.989.217,40 destinados a la adquisición de tractor .

: $65.989.217,40 destinados a la adquisición de . Colonia Margarita : $66.663.146,18 para la compra de niveladora de arrastre y rolo de arado .

: $66.663.146,18 para la compra de . Colonia Raquel : $72.048.590,91 para adquirir una retropala con cabina .

: $72.048.590,91 para adquirir una . Coronel Fraga : $66.912.352,28 destinados a tractor, desmalezadora, vehículo utilitario y compresor de aire .

: $66.912.352,28 destinados a . Galisteo : $64.748.322,56 para estabilizado de suelo y arenado en caminos rurales .

: $64.748.322,56 para . Virginia: $63.817.438,99 para la adquisición de tractor doble tracción.

Recursos de años anteriores

A estas partidas se suman fondos aprobados previamente:

Año 2025

Colonia Eustolia : $28.582.603,70 destinados al desarrollo de electrificación urbana de un loteo comunal .

: $28.582.603,70 destinados al . María Juana: $79.234.175,49 para compra de tractor y motoniveladora.

Año 2024

María Juana : $1.257.772,45 para tractor y motoniveladora .

: $1.257.772,45 para . Virginia: $4.000.630,86 para tractor doble tracción.

El senador Calvo destacó la importancia de estos programas al señalar que las comunas del departamento pueden gestionar estos recursos ante el gobierno provincial para atender necesidades específicas de cada localidad. Según explicó, estos fondos permiten incorporar equipamiento, adquirir materiales o realizar obras, mejorando así la infraestructura y los servicios para los vecinos.