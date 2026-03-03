Más de 600 personas participaron de la 1ª Fiesta Regional del Asado con Cuero y la Familia en Saguier

Con una convocatoria que superó las 600 personas, la localidad de Saguier fue escenario de la primera edición de la Fiesta Regional del Asado con Cuero y la Familia, una propuesta que nació con el objetivo de celebrar las tradiciones, la gastronomía y el encuentro comunitario en el ámbito del departamento Castellanos.

En representación del senador provincial Alcides Calvo, participó Bárbara Chivallero, quien fue recibida por el presidente comunal Sergio Ramos. También estuvieron presentes jefes comunales de la región, representantes de instituciones, familias y vecinos que acompañaron esta iniciativa que tuvo un marcado perfil productivo y cultural.

La jornada se consolidó como un espacio para revalorizar el asado con cuero como expresión típica de nuestra identidad, acompañado de propuestas artísticas y culturales que promovieron la participación y el disfrute en familia. Durante el acto protocolar se hizo entrega de un acompañamiento a la Comuna de Saguier destinado a la realización del evento.

Desde el entorno del senador Calvo destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que no solo ponen en valor las tradiciones, sino que también impulsan el trabajo local, fortalecen la identidad regional y promueven el encuentro entre las comunidades. La primera edición dejó una respuesta más que positiva, posicionándose como una celebración que busca consolidarse en el calendario regional.