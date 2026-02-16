Más de 8.000 personas vibraron en la coronación de la Reina Provincial del Carnaval en Sastre

La ciudad de Sastre vivió una noche histórica en la segunda jornada carioca de la 64° edición de sus tradicionales corsos. Más de 8.000 personas colmaron el corsódromo Corsódromo Toto Strada, en Plaza Independencia, para presenciar la coronación de la nueva Reina Provincial del Carnaval en una velada cargada de emoción, brillo y orgullo sastrense.

Foto: Infosastre.com.ar

Bajo un cielo estrellado y ante una multitud vibrante, Heidi Spilj fue coronada como Reina Provincial del Carnaval, imponiéndose entre 16 postulantes y recibiendo los atributos de manos de la soberana saliente, Mara Hullman, quien continuará como embajadora itinerante de la fiesta. El veredicto, anunciado pasada la 1 de la madrugada, desató una explosión de aplausos y festejos en todo el predio.

Camila Vicentín, representante del Colegio “Juan Bautista Alberdi”, fue elegida primera princesa, mientras que la sanjorgense Luisina Bianciotto, del EMMPA 1258 “Juana Manso” de Sastre, se convirtió en segunda princesa. El trono quedó en el corazón de la comparsa local Comparsa Penambí Berá, que además desplegó su impactante espectáculo “Arkadia, Leyenda viva del Carnaval”, uno de los momentos más imponentes de la noche.

La velada contó también con la presencia de la ministra de Cultura provincial, Susana Rueda, quien entregó a la intendente María del Carmen Amero de Brunazzo la declaración de “Interés Cultural” para los Carnavales de Sastre y Ortiz. Además, participaron unas 20 reinas consagradas de distintas fiestas provinciales y nacionales, aportando aún más brillo a una celebración multitudinaria.

Cuarteto y fiesta bajo las estrellas

Tras la coronación, la energía se transformó en fiesta total con el show arrollador de Desakta2. Durante más de 90 minutos, Fer Olmedo y Joaco Martín hicieron vibrar al “Toto” Strada con sus grandes éxitos y reversiones, convirtiendo al corsódromo en una pista gigante de baile. La convocatoria fue una de las más impactantes de los últimos años.

El cierre fue a puro ritmo con Dab Session y la musicalización de los DJs Santi Farías y “Pela” Rubí, extendiendo la celebración hasta el amanecer en un verdadero boliche bajo las estrellas.

Con 1.500 entradas anticipadas agotadas, más de 3.900 tickets vendidos en boletería y otros 1.500 ingresos entre abonos dorados, menores y comparseros, la cifra final consolidó una convocatoria masiva que reafirma el brillo y la vigencia del Carnaval de Sastre, Capital Provincial del Carnaval.

La magia tendrá su gran despedida el próximo sábado 21 de febrero con la tradicional quema del Rey Momo y los shows exclusivos de Rodrigo Tapari y Trulalá. Pero esta segunda noche ya quedó grabada en la memoria colectiva: una reina, una multitud y un carnaval que volvió a latir más fuerte que nunca.





Fuente: Infosastre.com.ar