Máximo Jacob, de Talleres de María Juana al fútbol de Buenos Aires

En la mañana de la radio charlamos con Máximo Jacob, joven futbolista que dio sus primeros pasos en la cantera del Club Atlético Talleres de María Juana y que actualmente integra el plantel de la Asociación Social y Deportiva Justo José de Urquiza, equipo que disputa el torneo de juveniles de la Primera C del fútbol argentino.

Jacob compartió su experiencia en el club bonaerense, donde continúa creciendo como jugador profesional, y recordó con orgullo sus orígenes en la institución de su pueblo, que fue clave en su formación deportiva y personal. Su presente en el fútbol de AFA es un ejemplo del talento local que trasciende fronteras y se proyecta en el plano nacional.