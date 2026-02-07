Meli Poli habló del presente deportivo de su hijo Estanislao en River Plate

En la mañana de la radio, Melisa Poli compartió su emoción y orgullo al contar el gran momento que atraviesa su hijo Estanislao, quien decidió radicarse en la pensión del Club Atlético River Plate tras varios meses de entrenamiento y competencia en la institución rojiblanca.

Durante la charla, Melisa destacó el esfuerzo, la constancia y el compromiso que Estanislao viene demostrando desde que comenzó este camino en el fútbol formativo del club de Núñez. Luego de un período de adaptación, entrenamientos intensivos y participación en partidos oficiales, el joven jugador tomó la decisión de instalarse definitivamente en la pensión, un paso clave en su crecimiento deportivo y personal.

Finalmente, Melisa remarcó la importancia del acompañamiento familiar en este proceso y valoró la oportunidad que River Plate le brinda a su hijo, no solo desde lo futbolístico, sino también en la formación humana, académica y disciplinaria, fundamentales para quienes sueñan con llegar al profesionalismo.