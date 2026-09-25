Minuto a Minuto renovado: más partidos a la vista y actualización automática

El Minuto a Minuto se renueva para ofrecer una experiencia más cómoda y práctica, especialmente desde el celular.

Hasta ahora, el sistema mostraba un partido por vez en los dispositivos móviles. Esto podía resultar incómodo durante los domingos con una gran cantidad de encuentros en simultáneo, ya que era necesario avanzar uno por uno hasta encontrar el partido buscado y actualizar la página para conocer si había novedades.

Con la nueva versión, todos los partidos aparecen juntos. Desde el celular se pueden visualizar tres encuentros en pantalla y desde la computadora, seis. Para recorrer los siguientes partidos se pueden utilizar las flechas o simplemente deslizar con el dedo.

Además, cada usuario puede seleccionar cuántos partidos quiere visualizar mediante la opción “Ver”, con alternativas de 3, 6, 9, 12 o todos. La elección queda guardada automáticamente en el dispositivo.

El minuto del partido se actualiza solo

Una de las principales novedades es que ya no hace falta recargar la página para conocer el minuto de juego.

Cada encuentro actualiza automáticamente su estado: 33′ 1T, entretiempo, 12′ 2T, final, entre otras posibilidades.

Cuando un partido todavía no comenzó, también se informa el horario: “Hoy 15:30” o, si corresponde a una fecha posterior, “27/09 12:00”.

“Mi club”: tu equipo siempre primero

El Minuto a Minuto también incorpora la posibilidad de seleccionar un equipo desde el apartado “Mi club”.

Una vez elegido, el encuentro de ese club aparecerá primero en la lista, tanto si juega de local como de visitante.

No es necesario registrarse ni crear una cuenta. La selección queda guardada directamente en el navegador del dispositivo.

Más partidos a la vista, actualización automática y tu club siempre primero. El Minuto a Minuto se renueva para hacer más sencillo el seguimiento de cada jornada.